Две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Далласом"

Россиянин набрал 28 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграли "Даллас" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился на голевыми передачами Уилла Кайлли и Владислава Гаврикова. Второй стал автором победной шайбы в овертайме. "Рейнджерс" идут на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 30 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел в составе "Рейнджерс" 28 матчей и набрал 28 (8+20) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Минтюкова принесли "Анахайму" победу над "Сент-Луисом".

Видео: YouTube / SPORTSNET