Сегодня, 9:54
Гол и передача Минтюкова принесли "Анахайму" победу над "Сент-Луисом"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Анахайм" одолел "Сент-Луис" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Анахайма" Павел Минтюков был признан первой звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Лео Карлссону. "Анахайм" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 33 очка.

Ранее мы сообщали, что форвард "Коламбуса" Воронков нокаутировал хоккеиста "Нью-Джерси".

