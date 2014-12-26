  1. Главная
Сегодня, 8:48
91
d_s_sarkisov

Форвард "Коламбуса" Воронков нокаутировал хоккеиста "Нью-Джерси"

Оба игрока были наказаны пятиминутными штрафами.

Форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков нокаутировал защитника "Нью-Джерси" Брендена Диллона в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Ньюарке.

"Коламбус" одержал победу со счетом 5:3. В начале второго периода у ворот "Нью-Джерси" произошла потасовка. Воронков сцепился с Диллоном. В результате драки между хоккеистами россиянин нокаутировал канадца. Диллон покинул площадку в сопровождении врача. Оба игрока были наказаны пятиминутными штрафами.

Дмитрий Воронков играет в "Коламбусе" с 2023 года. В нынешнем сезоне форвард провел 26 матчей и набрал 18 (9+9) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: дмитрий воронков, драка, национальная хоккейная лига, хк коламбус блю джекетс, хк нью-джерси дэвилз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

