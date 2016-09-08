Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию"

"Питтсбург" одержал победу над "Филадельфией" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевыми передачами на Брайана Раста и Томми Новака. Его команда идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 25 матчей и набрал 26 (6+20) очков.
Видео: YouTube / Netflix
