Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию"

Россиянин набрал 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" одержал победу над "Филадельфией" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевыми передачами на Брайана Раста и Томми Новака. Его команда идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 25 матчей и набрал 26 (6+20) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Любушкина помогла "Далласу" разгромить "Оттаву".

Видео: YouTube / Netflix