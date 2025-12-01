  1. Главная
Сегодня, 11:21
142
Передача Любушкина помогла "Далласу" разгромить "Оттаву"

Защитник набрал пять очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Даллас" одержал разгромную победу над "Оттавой" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Защитник "Далласа" Илья Любушкин помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Маврика Бурка, забросившего первую шайбу в ворота гостей. "Даллас" идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Любушкин провел за "Даллас" 18 матчей и отдал пять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Айлендерс".

