Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Айлендерс"

"Вашингтон" обыграл "Айлендерс" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в пустые ворота хозяев. Он также помог отличиться Тому Уилсону. "Вашингтон" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 26 матчей и набрал 25 (12+13) очков.

