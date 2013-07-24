  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:00
268
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Айлендерс"

0 0

Россиянин набрал 25 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Айлендерс" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в пустые ворота хозяев. Он также помог отличиться Тому Уилсону. "Вашингтон" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 26 матчей и набрал 25 (12+13) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Мичкова не помогла "Филадельфии" уйти от поражения в матче с "Эдмонтоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк нью-йорк айлендерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии