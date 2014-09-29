  1. Главная
Шайба Мичкова не помогла "Филадельфии" уйти от поражения в матче с "Эдмонтоном"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Филадельфия" уступила "Эдмонтону" в овертайме со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил единственную шайбу в ворота гостей. Его команда идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел за "Филадельфию" 16 матчей, забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что "Юта" одержала победу над "Баффало", Сергачев отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET

