Этот вопрос могут рассмотреть в начале июня.

В Госдуме поддержали идею выхода России из Болонской системы образования. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

По его словам, все фракции поддерживают позицию министра науки и высшего образования Валерия Фалькова по выходу страны из Болонской системы. Володин отметил, что этот вопрос следует рассмотреть в скорейшем времени, однако это произойдет не раньше начала июня, когда депутаты вернутся из регионов.

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