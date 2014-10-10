Пашинян отправился в Екатеринбург на встречу с Мишустиным

Премьер-министр Армении также выступит на пленарном заседании промышленной выставки Иннопром-2026".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился на российскую территорию в Свердловскую область с рабочим визитом. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы администрации иностранного политического деятеля. Известно, что у высокопоставленного гостя сегодня запланирована встреча с премьер-министром нашей страны Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. Еще одно мероприятие состоится в рамках пленарного заседания на тему "Индустрия 360. Производство без границ". Оно организовано в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2026".

Также запланирована встреча премьер-министра Никола Пашиняна с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. пресс-служба канцелярии премьер-министра Армении

Напомним, что Никол пашинян совершает первый официальный визит за границу после проведения в его стране парламентских выборов.

МИД России: взнос Армении в общий бюджет ОДКБ составляет 10%.

Фото: Piter.tv