Петербурженка ответит перед судом за оскорбительные посты

В Петербурге начался процесс по делу о публикации унизительных сообщений.

В Санкт-Петербурге прокуратура Выборгского района направила в суд материалы дела о публичных оскорблениях, сообщили 13 августа в пресс-службе ведомства. Поводом стало обращение местной жительницы, чья честь и достоинство, по её словам, были задеты публикациями в мессенджере.

По данным проверки, 38-летняя жительница Парголово 29 июня 2025 года разместила в статусах мессенджера сообщения с оскорбительными формулировками в адрес заявительницы. В публикации также были добавлены фотографии потерпевшей. Доступ к ним имел неопределенный круг лиц.

Прокуратура квалифицировала действия женщины как административное правонарушение по статье "Оскорбление" КоАП РФ. Материалы дела переданы в судебные органы для рассмотрения по существу и вынесения решения.

Ранее в МВД рассказали, как в переписке с другом вычислить мошенника.

Фото: Piter.TV