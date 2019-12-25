Петербурженку оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление родственницы

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении. В мае 45-летняя местная жительница отправила родственнице сообщения, которые содержали оскорбительные выражения, унизившие ее честь и достоинство.

По данным надзорного ведомства, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). В результате нарушительнице назначили наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что 64-летнего жителя Сестрорецка привлекли к ответственности за оскорбление мужчины. Суд назначил виновному наказание в виде предупреждения.

Фото: Piter.TV