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Петербурженку оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление родственницы
Сегодня, 15:07
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Петербурженку оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление родственницы

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Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении. В мае 45-летняя местная жительница отправила родственнице сообщения, которые содержали оскорбительные выражения, унизившие ее честь и достоинство. 

По данным надзорного ведомства, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). В результате нарушительнице назначили наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что 64-летнего жителя Сестрорецка привлекли к ответственности за оскорбление мужчины. Суд назначил виновному наказание в виде предупреждения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оскорбление, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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