В Янино 18-летний юноша вымогал деньги у школьников

Он угрожал им пневматическим пистолетом и поставил их на колени.

Во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего, подозреваемого в вымогательстве у несовершеннолетних. Об этом сообщили в СК по Ленинградской области.

В отношении 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия).

По версии следствия, 1 сентября 2024 года подозреваемый и неустановленные лица в Янино-1 поставили на колени двух несовершеннолетних 12 и 14 лет, используя в качестве оружия пневматический пистолет, требовали от них 7500 рублей.

Подозреваемый задержан. Следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются иные участники преступления.

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