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Подросток ударил мужчину ножом в Светогорске
Сегодня, 11:44
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Подросток ударил мужчину ножом в Светогорске

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Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

В Выборгском районе Ленинградской области подростка подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, рассказали в СК РФ. 

По предварительным данным, 14-летний юноша днем 23 июля ударил 29-летнего мужчину ножом и неустановленным твердым предметом по голове. Инцидент произошел в квартире в Светогорске в ходе конфликта.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. 

Кроме того, в ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: рецидивист, который угрожал убийством бывшей, ответит перед судом в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: происшествия, ск рф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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