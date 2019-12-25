Подросток ударил мужчину ножом в Светогорске

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

В Выборгском районе Ленинградской области подростка подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, рассказали в СК РФ.

По предварительным данным, 14-летний юноша днем 23 июля ударил 29-летнего мужчину ножом и неустановленным твердым предметом по голове. Инцидент произошел в квартире в Светогорске в ходе конфликта.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Кроме того, в ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти