Рецидивист, который угрожал убийством бывшей, ответит перед судом в Петербурге

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
По информации надзорного ведомства, в марте фигурант пришел в гости к бывшей девушке в квартиру на улице Димитрова. На почве ревности они поссорились, и обвиняемый, схватив канцелярский нож, стал угрожать потерпевшей убийством. В прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности, и женщина восприняла его слова как реальные. Полицейских на место вызвали ее родственники.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее на Piter.TV: рецидивистку обвиняют в нападении с ножом на сожителя в Красногвардейском районе.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все