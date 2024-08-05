Рецидивист, который угрожал убийством бывшей, ответит перед судом в Петербурге

В прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности, и женщина восприняла его слова как реальные.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По информации надзорного ведомства, в марте фигурант пришел в гости к бывшей девушке в квартиру на улице Димитрова. На почве ревности они поссорились, и обвиняемый, схватив канцелярский нож, стал угрожать потерпевшей убийством. В прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности, и женщина восприняла его слова как реальные. Полицейских на место вызвали ее родственники.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV