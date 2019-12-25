Эрдоган поблагодарил Путина и лидеров других стран за помощь в тушении пожаров

Слова благодарности были сказаны в адрес России, Украины, Азербайджана, Италии и других стран.

Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил лидеров государств, которые оказали поддержку и содействие республике в борьбе с лесными пожарами. Слова благодарности опубликованы в Telegram-канале Эрдогана.

В частности глава Турции отметил глав России, Азербайджана, Ирана, Украины и некоторых других.

Я благодарю президента Азербайджана, моего уважаемого друга Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина, премьер-министра Испании Педро Санчеса от имени моей страны, который с первого момента не жалел поддержки. Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что лесные пожары, которые охватили страну, являются национальной катастрофой. Очаги возгорания были выявлены в 17 провинциях. Со стороны России в тушении пожаров были задействованы три противопожарных самолета Бе-200.

Ранее на греческом острове Родос разгорелся сильный лесной пожар. Возгорание возникло 1 августа между деревнями Сорони и Толос. Из-за сильного ветра огонь начал стремительно распространяться. К тушению был привлечен российский самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Фото: Telegram / Recep Tayyip Erdoğan