В тушении огня участвует 61 специалист.

В Якутии тушат лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Инцидент произошел в труднодоступной местности в Таттинском районе. Площадь возгорания составила 50 гектаров. В ведомстве отметили, что локализация пожара будет завершена сегодня, 29 июля. В тушении огня участвует 61 специалист. В их число входят сотрудники из разных отделений Авиалесоохраны и "Якутлесресурса".

Ранее мы сообщали, что на Сахалине произошел пожар на самом длинном угольном конвейере в России.

Фото: Telegram / Экология Якутии