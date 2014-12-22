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В Якутии тушат лесной пожар
Сегодня, 9:31
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В Якутии тушат лесной пожар

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В тушении огня участвует 61 специалист.

В Якутии тушат лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Инцидент произошел в труднодоступной местности в Таттинском районе. Площадь возгорания составила 50 гектаров. В ведомстве отметили, что локализация пожара будет завершена сегодня, 29 июля. В тушении огня участвует 61 специалист. В их число входят сотрудники из разных отделений Авиалесоохраны и "Якутлесресурса".

Ранее мы сообщали, что на Сахалине произошел пожар на самом длинном угольном конвейере в России.

Фото: Telegram / Экология Якутии

Теги: лесной пожар, тушение, якутия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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