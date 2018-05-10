На Сахалине произошел пожар на самом длинном угольном конвейере в России

Сведения о пострадавших не поступили.

На территории Углегорского района Сахалинской области произошел пожар на самом длинном угольной конвейере в стране. Соответствующее заявление сделали через социальные сети сотрудники пресс-службы регионального управления МЧС. Специалисты из экстренной службы пояснили, что утром 21 июля стало известно о возгорании на объекте, расположенном вблизи населенного пункта Никольское. В ликвидации пламени были задействованы силы 12 человек и 5 единиц техники от различных ведомств. В том числе на месте работали представители ФГУП "ВГСЧ", ОКУ "ПСП СО" и ГУ МЧС.

По прибытии на место происшествия было установлено, что транспортерная лента горит на протяжении 200 метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — 1-БИС. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Огонь удалось локализовать к 9 часам утра, а полностью ликвидировать пожар — к 10:40 утра по местному времени. Глава Углегорского района Федор Филин выехал на место происшествия. Согласно предварительным данным, причиной воспламенения стала техническая неисправность оборудования. Конвейер принадлежит Восточной горнорудной компании (ВГК). Данная магистральная лента длиной 23 километра связывает Солнцевское угольное месторождение с портом города Шахтерска. На момент происшествия конвейер не работал.

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Фото и видео: Telegram / Mash