На острове Родос разгорелся сильный лесной пожар

Его помогал тушить российский самолет-амфибия Бе-200ЧС.

На греческом острове Родос разгорелся сильный лесной пожар. Об этом информирует телевизионный канал CNN Greece.

Возгорание возникло 1 августа между деревнями Сорони и Толос. Из-за сильного ветра огонь начал стремительно распространяться. Власти приняли решение об эвакуации местного населения.

По информации СМИ, многие объекты на острове были обесточены, кроме того, выявились перебои с водоснабжением. В настоящее время коммунальщики оперативно восстанавливают поврежденные ЛЭП и трубопроводы.

Отмечается, что в тушении пожара были задействована авиация, включая российский самолет-амфибию Бе-200ЧС.

В последние дни в Греции установилась жаркая погода. Температура во многих районах страны доходит до 47 градусов. Синоптики прогнозируют усиление жары. Из-за такой погоды на территории страны возникли 116 очагов лесных пожаров.

Ранее в Турции заявили о взятии под контроль пожара в Бодруме.

Видео: YouTube / in12