На острове Родос разгорелся сильный лесной пожар

На греческом острове Родос разгорелся сильный лесной пожар. Об этом информирует телевизионный канал CNN Greece.
Возгорание возникло 1 августа между деревнями Сорони и Толос. Из-за сильного ветра огонь начал стремительно распространяться. Власти приняли решение об эвакуации местного населения.
По информации СМИ, многие объекты на острове были обесточены, кроме того, выявились перебои с водоснабжением. В настоящее время коммунальщики оперативно восстанавливают поврежденные ЛЭП и трубопроводы.
Отмечается, что в тушении пожара были задействована авиация, включая российский самолет-амфибию Бе-200ЧС.
В последние дни в Греции установилась жаркая погода. Температура во многих районах страны доходит до 47 градусов. Синоптики прогнозируют усиление жары. Из-за такой погоды на территории страны возникли 116 очагов лесных пожаров.
Ранее в Турции заявили о взятии под контроль пожара в Бодруме.
Видео: YouTube / in12
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