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В Турции заявили о взятии под контроль пожара в Бодруме

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Пожарным осталось ликвидировать пять очагов возгорания.

Лесной пожар в городе Бодрум на западе Турции удалось взять под контроль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли.

По его словам, с начала возникновения пожаров удалось потушить 107 из 112 очагов возгорания. В настоящее время ведется работа по ликвидации оставшихся. Пакдемирли отметил, что они находятся на территориях Антальи и Муглы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в тушении лесных пожаров в стране задействованы российские и украинские самолеты. Кроме того, Азербайджан отправит свои самолеты-амфибии в количестве шести-семи единиц.

Напомним, возгорание в Анталье произошло 28 июля. Специалистами первоначально было выявлено четыре очага возгорания. 

Ранее мы сообщали, что подозреваемые в поджогах лесов в Турции были задержаны.

Видео: Youtube/Anatolia Post

Теги: бекир пакдемирли, бодрум, лесной пожар, лесные пожары в турции, турция
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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