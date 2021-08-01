В Турции заявили о взятии под контроль пожара в Бодруме

Пожарным осталось ликвидировать пять очагов возгорания.

Лесной пожар в городе Бодрум на западе Турции удалось взять под контроль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли.

По его словам, с начала возникновения пожаров удалось потушить 107 из 112 очагов возгорания. В настоящее время ведется работа по ликвидации оставшихся. Пакдемирли отметил, что они находятся на территориях Антальи и Муглы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в тушении лесных пожаров в стране задействованы российские и украинские самолеты. Кроме того, Азербайджан отправит свои самолеты-амфибии в количестве шести-семи единиц.

Напомним, возгорание в Анталье произошло 28 июля. Специалистами первоначально было выявлено четыре очага возгорания.

Ранее мы сообщали, что подозреваемые в поджогах лесов в Турции были задержаны.

Видео: Youtube/Anatolia Post