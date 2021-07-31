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Подозреваемые в поджогах задержаны в Турции

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Местные жители требовали отдать подозреваемого для самосуда, отметили в МВД.

Подозреваемые в поджоге лесов в турецком городе Манавгат задержаны. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на слова министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу.

В МИД рассказали, что одного из возможных виновников пожара во время разжигания огня заметили местные жители. Они требовали отдать подозреваемого для самосуда, отметили в ведомстве. После таких требований Чавушоглу пришлось выехать на место событий. Власти Турции отметили, что виновные не уйдут от ответственности. 

Президент Турции заявлял, что в тушении лесных пожаров в стране задействованы российские и украинские самолеты. Самолеты отправит также Азербайджан.

В Турции локализовали 42 очага возгорания из 63. Лесные пожары были зафиксированы в 21 провинции.

Видео: Telegram / На видео видно

Теги: пожар, турция
Категории: Тема дня, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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