В Турции локализовали 42 очага возгорания в лесах

Пожары были зафиксированы в 21 провинции.

В пятницу, 30 июля, министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что в стране было локализовано 42 из 63 очагов возгорания. Напомним, что в 21 провинции Турции были зафиксированы лесные пожары, в том числе в Анталье, Муглу, Мерсини.

Удалось локализовать 42 очага возгорания, в 21 районе продолжается борьба с огнем, - говорится в сообщении.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что в результате пожаров погибли четыре человека. Всего пострадали 183 человека.

Видео: YouTube / Global News