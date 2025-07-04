Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Турции более 500 человек пострадали от лесных пожаров. Об этом сообщил премьер-министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в своем аккаунте X.

В среду, 2 июля, в Анталье вспыхнул лесной пожар. Параллельно с этим лесные пожары охватили провинцию Измир. На данный момент количество пострадавших составляет 538 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также сообщается о двух погибших.

Ранее мы сообщали, что в Приморье машины загорелись и взорвались на парковке.

Видео: Соцсети