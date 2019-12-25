На пороховом заводе в Казани произошел взрыв
Сегодня, 7:21
На пороховом заводе в Казани произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Инцидент произошел вечером 14 апреля в Авиастроительном районе. По предварительным данным, в момент происшествия на заводе ремонтировали трубы. После взрыва началось возгорание. Также сообщается, что частично обрушилась конструкция завода. Уточняется, что есть пострадавшие.

На место ЧП прибыли спецслужбы для устранения последствий. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Также сообщается, что технологический процесс производства не остановили. После взрыва на пороховом заводе возбудили уголовное дело по факту нарушения промбезопасности.

Ранее мы сообщали, что два человека погибли после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе.

Фото: Telegram / Mash Iptash

