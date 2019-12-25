  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Молодые люди подожгли элементы освещения в Тихвине
Сегодня, 12:25
65
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Правоохранители задержали в Тихвине подозреваемых в поджоге муниципального имущества. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сумма материального ущерба составила 60 тыс. рублей. 

Еще 7 апреля на улице Карла Маркса злоумышленники подожгли электропроводку и элементы освещения. В результате повредились светильник, распределительные коробки и часть навеса. 

К поджогу оборудования причастны молодые люди 21 года и 22 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Фигурантам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. 

Ранее на Piter.TV: возле станции Апраксин в Кировском районе рецидивист сжег автомобиль Renault Kaptur, принадлежавший пенсионерке. Размер ущерба – 1,9 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии