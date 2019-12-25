Молодые люди подожгли элементы освещения в Тихвине

Правоохранители задержали в Тихвине подозреваемых в поджоге муниципального имущества. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сумма материального ущерба составила 60 тыс. рублей.

Еще 7 апреля на улице Карла Маркса злоумышленники подожгли электропроводку и элементы освещения. В результате повредились светильник, распределительные коробки и часть навеса.

К поджогу оборудования причастны молодые люди 21 года и 22 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Фигурантам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

