Возле станции Апраксин рецидивист сжег автомобиль пенсионерки

Полиция Кировского района задержала поджигателя иномарки около железнодорожной станции Апраксин. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям еще 9 апреля обратилась пенсионерка 72 лет с заявлением о том, что сгорел ее автомобиль Renault Kaptur. Материальный ущерб составил 1,9 млн рублей.

Накануне на Железнодорожной улице в поселке Мга поймали 30-летнего подозреваемого. Мужчину уже судили, а поджог он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

