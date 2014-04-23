Возле станции Апраксин рецидивист сжег автомобиль пенсионерки
Сегодня, 11:58
Возле станции Апраксин рецидивист сжег автомобиль пенсионерки

Материальный ущерб составил 1,9 млн рублей.

Полиция Кировского района задержала поджигателя иномарки около железнодорожной станции Апраксин. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям еще 9 апреля обратилась пенсионерка 72 лет с заявлением о том, что сгорел ее автомобиль Renault Kaptur. Материальный ущерб составил 1,9 млн рублей. 

Накануне на Железнодорожной улице в поселке Мга поймали 30-летнего подозреваемого. Мужчину уже судили, а поджог он совершил в состоянии алкогольного опьянения. 

Фото: Piter.TV 

