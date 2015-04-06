Стали известны подробности поджога релейных шкафов подростком в Ленобласти

Транспортная полиция задержала в Ленинградской области 16-летнего подростка, причастного к поджогу железнодорожного оборудования. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 10 апреля.

По предварительным данным, парень поджег один батарейный шкаф и пять релейных на путях станции Токсово и перегонов Девяткино — Капитолово, Токсово — Пери. Он получил такое указание от куратора через мессенджер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Юноше грозит максимальное наказание на срок до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что за оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности в Петербурге задержан блогер.

