Стали известны подробности поджога релейных шкафов подростком в Ленобласти
Он получил такое указание от куратора через мессенджер.

Транспортная полиция задержала в Ленинградской области 16-летнего подростка, причастного к поджогу железнодорожного оборудования. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 10 апреля. 

По предварительным данным, парень поджег один батарейный шкаф и пять релейных на путях станции Токсово и перегонов Девяткино — Капитолово, Токсово — Пери. Он получил такое указание от куратора через мессенджер. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Юноше грозит максимальное наказание на срок до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что за оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности в Петербурге задержан блогер. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

