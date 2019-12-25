На Западе рассказали о проблемах в политике ЕК в сфере энергетики.

Страны Европейского союза после недавних кризисов, включая проблемы с ценами на энергетические ресурсы, остались практически без финансовых возможностей для решения текущих проблем региона. Соответствующей информацией поделились западные журналисты из издания The Financial Times. Авторы статьи уточнили, что резкий рост цен на энергоносители стал третьим кризисом за последние шесть лет для пострадавшей экономической системы регионального сообщества. Ранее проблемы возникали из-за начала пандемии коронавирусной инфекции 2020 года и энергетического кризиса, возникшего из-за специвльной военной операции России на Украине в 2022 году.

Это означает, что у стран очень мало финансовых ресурсов для смягчения текущих проблем. публикация иностранного СМИ

Журналисты уверены, что руководство Еврокомиссии прекрасно понимает, что предпринимаются необдуманные меры, такие как выделение государственных средств на субсидирование автозаправочных станций или выписка чеков домохозяйствам и предприятиям, которые создают дорогостоящие долгосрочные проблемы для ЕС.

