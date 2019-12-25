Мишустин призвал ускорить принятие законопроекта о дополнительных полномочиях ФАС

Глава правительства обратился с этой просьбой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал ускорить принятие законопроекта о дополнительных полномочиях Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов по итогам отчета в Госдуме.

По словам главы правительства, на сегодняшний день власти хотят дать возможность ФАС самостоятельно устанавливать предельные тарифы ЖКХ при двухразовом неисполнении регионом предписаний. Мишустин напомнил, что соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Он обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие закона.

Дальше будем вместе работать, в том числе обсуждать дополнительные меры. Но не забудьте еще раз, это надо делать совместно с регионами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что Россия развивается вопреки попыткам извне помешать этому.

Фото: Telegram / Дума ТВ