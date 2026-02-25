Мишустин: Россия развивается вопреки попыткам извне помешать этому

По словам главы правительства, вместе с депутатами власть смогла пройти сложнейшие этапы.

Россия развивается вопреки попыткам извне помешать этому. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

По словам главы правительства, вместе с депутатами власть смогла пройти сложнейшие этапы. Он поблагодарил Госдуму за совместную работу, которая помогала людям адаптироваться к новым условиям и идти вперед. Также Мишустин отметил положительную динамику в российской экономике.

Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать - в том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбалансы в торговле и в экономическом развитии. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что Россия запускает в производство Ту-214.

Видео: Правительство России