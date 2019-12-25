Мишустин: Россия запускает в производство Ту-214

Он подчеркнул, что Россия продолжила восстанавливать свои компетенции в сфере авиастроения.

Россия запускает в производство среднемагистральный лайнер Ту-214. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

По словам главы правительства, в декабре 2025 года завершили сертификацию Ту-214. Он подчеркнул, что Россия продолжила восстанавливать свои компетенции в сфере авиастроения. Мишустин добавил ,что на протяжении года российские специалисты вели интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях.

В декабре завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214. Сейчас мы запускаем его в производство. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Фото: Telegram / Дума ТВ