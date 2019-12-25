Рособрнадзор опубликовал список разрешённых предметов для участников ЕГЭ

В России участникам ЕГЭ запрещено иметь при себе средства связи, мультимедийную и вычислительную технику, а также устройства для хранения и передачи информации.

Рособрнадзор определил перечень предметов, которые могут находиться на столе у участников единого государственного экзамена в 2026 году. Соответствующие данные размещены специалистами из профильного ведомства в памятках по правилам проведения мероприятия. Известно, что сдающие экзамен могут положить на свое рабочее место черновики, гелевую или капиллярную ручку с чёрными чернилами, документ, удостоверяющий личность, лекарства, перекус и бутилированную питьевую воду. При этом упаковка воды не должна отвлекать других или мешать им.

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды могут пользоваться специальными техническими средствами во время сдачи школьных предметов. На экзаменах по биологии, географии, физике и химии ученикам разрешается использовать непрограммируемый калькулятор, а на ЕГЭ по математике и физике — линейку без справочной информации. На экзамене по литературе можно пользоваться орфографическим словарем. Однако эту книгу будет предоставлять образовательная организация, в которой проходит экзамен.

Напомним, что все личные вещи школьников сдаются в специально отведённое место в здании пункта проведения экзамена (ППЭ).

Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году.

