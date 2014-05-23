Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор определил порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ, предоставленный ведомством.

Экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.

Согласно установленным рекомендациям, участникам ЕГЭ рекомендуется оставлять личные вещи в специально выделенном месте до установленной рамки стационарного металлоискателя. На их рабочем столе помимо экзаменационных материалов может лежать гелевая или капиллярная ручка, удостоверение личности, разрешенные материалы по предмету, а также при необходимости лекарства, бутылка воды и перекус.

За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника могут удалить из пункта проведения экзамена. Кроме того, ему выдадут соответствующий акт, второй экземпляр которого направят в Государственную экзаменационную комиссию.

Фото: Piter.tv