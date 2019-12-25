За досрочным ЕГЭ в Петербурге проследят более 250 камер

ГУП "АТС Смольного" завершило комплекс мероприятий по обеспечению работоспособности и повышению надежности оборудования.

В Петербурге к проведению досрочного ЕГЭ подготовили систему видеонаблюдения. ГУП "АТС Смольного", подведомственное городскому комитету по информатизации и связи, завершило комплекс мероприятий по обеспечению работоспособности и повышению надежности оборудования.

Специалистами были настроены неттопы – это компактные компьютеры, которые используются для записи и хранения видеоархива. Кроме того, обеспечено гарантированное питание для камер. Также предприятие разработало собственное программное обеспечение для локальной записи видеопотока на автоматизированные рабочие места. ПО записывает видео со звуком, обеспечивает полноту архива и упрощает выгрузку данных.

Досрочный период ЕГЭ стартует 20 марта и продлится до 10 апреля. В нем задействуют шесть общеобразовательных школ.

Фото: pxhere