Глава РУДН рассказал, к чему приведет отказ от ЕГЭ

Глава РУДН Владимир Филиппов рассказал, к чему приведет отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ). Его слова приводит "РИА Новости".

Филиппов отметил, что отказ от ЕГЭ приведет к возвращению платных подготовительных курсов при вузах и практики поступления "по звонкам". По его словам, никто не говорит населению о том, к чему надо готовиться в случае такого решения. Он подчеркнул, что "значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства".

Также глава РУДН добавил, что если от ЕГЭ откажутся, то абитуриентам надо будет ехать сдавать вступительные экзамены в конкретный вуз. Он уточнил, что средний конкурс в вузах по стране составляет "один к пяти", и четыре человека из пяти могут не попустить в нужное им учебное заведение.

Я считаю, что абсолютное большинство населения не готово идти на эти жертвы. Да и власть уже понимает все изложенные риски, их последствия. Владимир Филиппов, глава РУДН

Ранее мы сообщали, что девятиклассники будут с 2027-2028 года сдавать устный экзамен по истории.

Фото: Piter.tv