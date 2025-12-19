Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии.

Рособрнадзор определил минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ ведомства.

Отмечается, что для получения аттестата российским школьникам необходимо получить минимум 24 балла по русскому языку и оценку "удовлетворительно" по математике базового уровня". Для физики, химии и биологии установили минимум в 36 балов. По математике профильного уровня необходимо набрать минимум 27 баллов, по информатике - 40 баллов, по истории - 32, по географии - 37, по обществознанию - 42, по литературе - 32 и по иностранным языкам - 22.

Напомним, ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Экзамен по русскому ученики будут сдавать 4 июня. На 8 июня запланированы экзамены по математике базового и профильного уровней.

