Музаев: предметы ЕГЭ не планируют компьютеризировать

Глава Рособрнадзора призвал сохранять баланс в способе ответов на вопросы.

Переводить в компьютерный формат другие предметы ЕГЭ, кроме информатики и устной части английского языка, в ближайшее время российские власти не планируют. Соответствующее заявление сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии ждя журналистов новостного агентства "ТАСС". Чиновник из профильного ведомства заметил, что при этом фиксируются значиткльные плюсы у процесса сдаче экзамена через компьютер. Речь идет об экономии времени, автоматической обработке ответов, снижение числа списываний. Однако такой способ сдачи предметов может серьезно сказаться на качестве подготовки выпускников школ. В профильном ведомстве призвали соблюдать баланс между бумагой с ручкой и компьютером.

Нет, мы пока на этом остановились, потому что ни мы, ни школьные учителя, ни эксперты не видят в этом необходимости. Есть ряд предметов - все можно сделать, без проблем. Но то время, которое выделяется на экзамены, технологические решения, которые сейчас есть, могут привести к не очень хорошему эффекту, качественно отразиться на уровне выпускников. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Музаев рассказал, когда могут ввести практическую часть ЕГЭ по химии и биологии.

