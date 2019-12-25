Девятиклассники будут с 2027-2028 года сдавать устный экзамен по истории

Сергей Кравцов рассказал о том, для чего в стране вводятся новые требования к учащимся.

Девятиклассники будут с 2027-2028 года сдавать единый устный экзамен по истории. Событие запланировано на январь-апрель. Соответствующее заявление сделал российский министр по просвещению Сергей Кравцов, выступая на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Известно, что такой экзамен состоится перед основным государственным экзаменом. Он станет своего рода пропуском учащегося к государственной итоговой аттестации (ГИА) Такое нововведение вступит в законную силу с 2027-2028 учебного года. Глава профильного ведомства из федерального правительства пояснил коллегам, что также в ЕГЭ введено историческое сочинение, поэтому власти дополнили общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене.

Учебный план будет введен с 2027-2028 учебного года, поэтому есть план подготовки учителей, школьников для устного экзамена по истории. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Фото: Правительство России