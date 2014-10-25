Минпросвещения с 1 сентября введет профильный ЕГЭ в педвузах

Сергей Кравцов объяснил, что приказ начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Российское министерство по просвещению введет на территории страны обязательную сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился глава ведомства Сергей Кравцов. Чиновник из федерального правительства уточнил, что приказ вступит в законную силу с 1 сентября 2026 года и будет актуален с начала приемной кампании 2027-2028 годов. Такие правки в процессе приема студентов нацелены на подготовку сильных и мотивированных будущих специалистов в отрасли.

Согласно приказу, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература – больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

В Минпросвещения России добавили, что такой подход со стороны властей поможет будущим педагогам уже во время учебы осознавать востребованность профессии и быть уверенными в успешном трудоустройстве после завершения обучения.

Фото: Правительство России