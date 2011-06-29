Экс-проректор РУДН задержана по подозрению в хищении бюджетных средств

Ирина Волк раскрыла подробности криминального эпизода.

Российские правоохранительные органы задержали бывшего проректора РУДН Анжелу Должикову. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что женщина подозревается в хищении одного миллиона рублей на заключении фиктивных контрактов по развитию и совершенствованию программ по изучению русского языка.

Выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Согласно предварительным данным, задержанная обеспечила подписание соглашения с Минпросвещения страны на получение гранта для развития курируемого направления. После получения государственных субсидий вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями. Они должны были обеспечить комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию программ изучения мигрантами русского языка. На счета контрагентов в качестве оплаты за услуги вузом перечислено свыше 1 млн рублей. В реальности всю работу вели сотрудники РУДН, которые находились в подчинении у подозреваемой. В отношении фигурантки расследования ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа