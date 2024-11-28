В Егорьевске возбуждено дело из-за самовольного ухода из детского сада ребенка

СК РФ ведет расследование по факту оказания услуг, не отвечающих безопасности.

На территории города Егорьевска Московской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту самовольного ухода из детского сада малолетнего ребенка.Расследование ведется по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ. Речь идет об оказании сотрудниками дошкольного учреждения услуг населению, которые не отвечают требованием безопасности. Согласно предварительным данным, ранним утром 27 ноября 2024 года мальчик, находясь в помещении детского сада без присмотра воспитателя, без верхней одежды вышел на улицу.

В результате ребенок был обнаружен прохожими, которые сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. пресс-служба СК РФ по региону

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Московской области