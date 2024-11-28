Под Красноярском арестовали подозреваемого в убийстве девушки

Подозреваемый сознался в в совершении сексуального насилия над девушкой.

Судебная инстанция в Красноярском крае арестовала на два месяца подозреваемого в жестоком убийстве и действиях сексуального характера в отношении 17-летней школьницы. Преступление было совершено в загоне для свиней. Подробностями расследования поделились сотрудники надзорных ведомств по региону.

Такое решение принял Ужурский районный суд с учетом позиции прокурора. До 25 января 2025 года мужчина будет содержаться в ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России по краю. пресс-служба прокуратуры по региону

В Следственном комитете РФ уточнили, что мужчина сознался в совершении сексуального насилия над девушкой. Подозреваемый угрожал девушке ножом, поэтому между ними завязалась борьба. В результате девушка упала на землю и стала сопротивляться. Злоумышленник схватил деревянную палку и нанес потерпевшей несколько ударов по голове. Несовершеннолетняя потеряла сознание, тогда мужчина совершил в отношении девушки иные действия сексуального характера.

Напомним, что вечером 23 ноября в селе Ушканка Ужурского района 17-летняя девушка пошла кормить скот в хозяйственную постройку во дворе своего дома. В этот момент ее родители были в Красноярске. Ближе к полуночи друг школьницы обнаружил потерпевшую в загоне с домашними свиньями. На теле местной жительницы были зафиксированы укусы животного, а на голове - раны. Согласно предварительным данным от судебно-медицинского эксперта, смерть жертвы наступила от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии.

Задержанный в Красноярском крае мужчина рассказал, как бил школьницу в загоне.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Красноярского края