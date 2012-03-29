Задержанный в Красноярском крае мужчина рассказал, как бил школьницу в загоне

В убийстве девочки подозревается сосед.

Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры продолжают работу над уголовным делом о гибели 17-летней девушки. Трагедия произошла в Ужурском районе Красноярского края. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что тело жертвы было обнаружено в загоне с животными на территории села Ушканка. На теле мертвой старшеклассницы сотрудники полиции выявили следы укусов. Эксперты установили, что смерть жертвы наступила из-за острой кровопотери в результате повреждения артерии.

Позже упоминалось о том, что прежде чем на девушку набросились свиньи, ее, вероятно, сбил с ног или лишил сознания ударом рога бык. Однако сегодня специалисты объявили о том, что в расследовании появился подозреваемый. В настоящее время 40-летний сосед семьи, в которой погибла несовершеннолетняя девушка, задержан. Местного жителя обвиняют преступлении по части 1 статьи 109 УК РФ. По версии следствия, он из-за бытового конфликта с соседями хотел убить весь скот, поэтому проник в хозяйственную постройку. Предположительно, мужчина планировал поджечь объект. Однако в тот момент внутри помещения находилась девушка. Злоумышленник нанес школьнице телесные повреждения, а затем скрылся с места преступления.

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Фото и видео: Следственный комитет России