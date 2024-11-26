Первый замглавы Московского метрополитена Дощатов останется в СИЗО по делу о взятке

Постановление Басманного районного суда осталось без изменений.

Московский городской суд отклонил жалобу на арест первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова, который ранее был помещен в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники прес-сслужбы судов по региону через социальные сети.

Суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дощатова Дмитрия Алексеевича без изменения, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения. пресс-служба инстанции

В следственном комитете полагают, что в ноябре 2023 года мужчина получил от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля Toyota модели RAV4. Транспортное средство оценивается в 4,8 миллиона рублей. Кроме того, в уголовном деле фигурируют еще несколько человек, в отношении которых ведется расследование по статье за мошенничество. Дмитрию Дощатову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Свою вину подозреваемый не признает.

И.о. замглавы правительства Башкирии Марзаева оставили в СИЗО.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции