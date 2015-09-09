И.о. замглавы правительства Башкирии Марзаева оставили в СИЗО

Постановление Басманного районного суда осталось без изменений.

Московский городской суд отклонил жалобу исполняющего обязанности заместителя премьер-министра башкирского правительства Алана Марзаева на решение о его аресте. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы судов по региону через социальные сети.

Суд ставил постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марзаева Алана Викторовича без изменения, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения. пресс-служба инстанции

Напомним, что 1 октября Басманный суд по российской столице арестовал подозреваемого на срок до 30 ноября. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Речь идет о получении взятки в особо крупном размере. В следственном комитете считают, что Алан Марзаев получил денежные средства в размере 37 миллионов рублей от руководителей местной дорожно-строительной компании. Взамен чиновник дал обещание покровительствовать коммерческой деятельности этой организации, а также обеспечивать заключение государственных контрактов на строительство автомобильных дорог.

Задержан житель Кузбасса за незаконное хранение и изготовление оружия.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции