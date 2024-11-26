Задержан житель Кузбасса за незаконное хранение и изготовление оружия

В Кемеровской области мужчина решил незаконно коллекционировать оружие.

Российские правоохранительные органы и сотрудники УФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали жителя Кемеровской области за незаконное хранение и изготовление оружия. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что подозреваемым стал 40-летний гражданин из Новокузнецка, ранее судимый за убийство и кражу.

В ходе обыска оперативники нашли в двух гаражах, а затем изъяли, три гладкоствольных ружья, винтовку со сбитым номером, "Сайгу", автомат, два пистолета Макарова с боеприпасами к ним, два обреза охотничьих ружей, переделанный сигнальный пистолет, большое количество основных частей оружия. Дополнительно найдено свыше 5 800 патронов различного калибра, четыре банки с порохом и электродетонаторы. Во время допроса злоумышленник признался в то, что некоторые средства поражения он купил лично в другом регионе России. Часть оружия он изготовил самостоятельно и переделал в боевое. Злоумышленник пояснил, что занимался криминальной деятельностью ради коллекционирования.

В ходе предварительного следствия данные версии будут изучены и проверены. Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 1 ст. 223 УК РФ. пресс-служба МВД РФ по региону

В текущий момент весь изъятый арсенал направлен на баллистическую экспертизу.

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Фото и видео: МВД Медиа