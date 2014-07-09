Два жителя Челябинска уличены в оформлении для мошенников банковских счетов

Полиция указала на работу по устранению схем аферистов в регионе.

Российские правоохранительные органы по Ингушетии уличили двоих жителей Челябинска в оформлении для мошенников банковских счетов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции. Оперативникам стало известно о том, что в своем родном регионе мужчины регистрировали на подставных лиц юридические фирмы, а также оформляли в банковских организациях счета, которые в дальнейшем использовались их криминальными подельниками в различных схемах хищений денежных средств у граждан.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали злоумышленников по месту жительства. пресс-служба полиции РФ по региону

В настоящий момент оперативники установили, что подозреваемые причастны к 29 эпизодам мошенничествам в отношении жителей разных регионов России, из которых трое потерпевших проживают на территории Ингушетии. Общая сумма причинённого всем жертвам преступлений материального ущерба превышает 2,5 миллиона рублей. По факту преступлений ведутся уголовные дела. Фигуранты расследования отправлены под стражу.

В Красноярском крае пять наркосбытчиков проходят по 43 уголовным делам.

Фото и видео: МВД Медиа