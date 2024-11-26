В Красноярском крае пять наркосбытчиков проходят по 43 уголовным делам

Региональная полиция рассказала о расследовании по закладчикам запрещенных веществ.

Российские правоохранительные органы по Красноярскому краю в отношении пяти наркосбытчиков возбудили 43 уголовных дела. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службы МВД. Известно, что организаторами торговой онлайн-точки стали двое молодых людей 2004 и 2005 года рождения. Местные жители вовлекли в криминальный бизнес 31-летнего мужчину, а также двух своих сверстников.

По их указанию старший соучастник забрал из тайника оптовую партию наркотиков, расфасовал и передал бесконтактным способом двум розничным закладчикам, которые сбывали зелье бесконтактным способом. пресс-служба полиции по региону

В ходе обследования места проживания младшего основателя теневой интернет-площадки оперативники обнаружили и изъяли 100 свёртков с запрещенными веществами. Далее полицейские нашли еще 75 тайников с наркотиком растительного происхождения, оборудованных злоумышленниками на территории Советского, Свердловского, Октябрьского, Железнодорожного и Кировского районов. В отношении злоумышленников ведутся расследования по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 228. 1 УК РФ. Все подозреваемые отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа