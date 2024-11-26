В Донецке задержали сторонников террористической организации

ФСБ и МВД нашли подозреваемых, которые позже были выдворены за пределы России.

Сотрудники россиских силовых структур и правоохранительных органов в городе Донецке задержали четырех иностранцев, пропагандирующих идеологию одной из международных террористических организаций. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале штаба обороны по Донецкой Народной Республике. Известно, что в ходе совместных оперативных мероприятий были установлены подозреваемые.

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По решению судебной инстанции, в настоящее время задержанные привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Речь идет о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в страну либо режима пребывания в России. Фигуранты расследования в принудительном порядке выдворены за пределы РФ.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian