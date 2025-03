Окаменелости, найденные на илистых отмелях эоцена, свидетельствуют о четырёх новых видах водоплавающих птиц

Также палеонтологи изучили поведении древних водоплавающих птиц во время поиска пищи.

Доктора палеонтологии Джон-Пол Зонневельд, Сара Наоне и Брукс Бритт описали открытие и классификацию четырёх новых ихнотаксонов (окаменевших следов) из эоценовых отложений в Юте. В исследовании, опубликованном в "Журнале палеонтологии", описывается морфология и поведенческие особенности этих следов, найденных в непосредственной близости от таксона Presbyornithiformipes feduccii. Эти окаменелые следы интерпретируются как свидетельства стратегий поиска добычи, которые использовали водоплавающие птицы, обитавшие на берегах озёр.

Окаменелости были найдены в формации Грин-Ривер, которая простирается на территории штатов Юта, Вайоминг и Колорадо и сформировалась в результате крупного горообразовательного процесса, называемого Ларамийской складчатостью. Несмотря на то, что окаменелости не имеют точной датировки, считается, что они были сформированы в период между средним и поздним васачским (от 55,4 до 50,3 млн лет назад) и бриджским (от 50,3 до 46,2 млн лет назад) периодами. Все окаменелости были собраны и подарены семьёй Гюнтер, за исключением одной окаменелости, собранной и опубликованной исследователем доктором Эриксоном в 1967 году.

"Впечатляющие, оригинальные следы поиска пищи были найдены студентом во время экскурсии по обнажениям формации Грин-Ривер, но класс не нашёл горизонт. Они показали Ллойду Гантеру, где был найден образец. Он нашёл горизонт следов, ведущих вверх по склону, и собрал несколько следов, большинство из которых были переданы в дар Университету Бригама Янга в 1970 году. Большинство из них были переданы в дар примерно в 1972 и 1973 годах. Последняя партия была пожертвована Вэлом Гюнтером в 2023 году. Брукс Бритт, доктор пклеонтологии

После их пожертвования ископаемые следы были проанализированы в совокупности, и отпечаткам лап был присвоен ихнотаксон Presbyornithiformipes feduccii, а следы в совокупности были названы "отпечатками лап". Однако, по словам Зонневельда, "следы от брызг" были довольно неточным описанием, которое не отражало в полной мере стратегии питания этой водоплавающей птицы.

"Мы решили не называть их "следами ныряния" из соображений точности. Хотя некоторые исследователи используют этот термин для обозначения следов кормления любых водоплавающих или прибрежных птиц, технически это неточно. Под "нырянием" подразумевается очень специфическое поведение, характерное для подгруппы семейства утиных (которых, что неудивительно, называют "ныряющими утками") Джон-Пол Зонневельд, доктор пклеонтологии

Эксперт добавил, что в большинстве случаев, когда птица ныряет, она не взаимодействует с поверхностью субстрата и, следовательно, не оставляет следов в виде окаменелостей. В реальности у этого слова есть несколько значений, в зависимости от того, используют ли его североамериканские или британские орнитологи. Здесь оно чаще всего используется для обозначения птиц, которые хватают клювом пищу в воде и процеживают воду через структуры в клюве, называемые пластинками. Данный термин также используется для обозначения птиц, которые "переворачиваются" (это то, что человек видит, когда утки плавают, подняв зад и ноги в воздух, а головы опустив под воду). Во время переворачивания птицы могут захватывать в клюв ил с поверхности субстрата и снова просеивать его в поисках частиц пищи.

Следы, оставленные во время кормления, выглядели бы как скопления овальных углублений на поверхности отложений и не были бы связаны со следами птиц. Они, скорее всего, были бы неверно интерпретированы в геологической летописи, если бы кто-то не был хорошо знаком с поведением водоплавающих птиц во время кормленияю Тщательное изучение следов привело к выявлению четырёх новых видов ихнофауны (таксонов ископаемых следов): Erevnoichnus blochi, E. strimmena, Ravdosichnus guntheri и Aptosichnus diatarachi.

Четыре способа добывания пищи включали в себя то, что птица погружала голову в ил, затем водила клювом из стороны в сторону, широко раскрывала рот, чтобы обнажить то, что было спрятано (R. guntheri), "шевелила клювом", то есть перемешивала ил быстрыми, энергичными движениями (Aptosichnus diatarachi), и зондировала, то есть двигала головой вертикально (вверх и вниз), а также наклонно-боковыми движениями (E. strimmena). Основываясь на морфологии клюва и сопутствующих следах, исследователи предположили, что за эти окаменелости, скорее всего, ответственен ныне вымерший Presbyornis pervetus (родственник современной утки).

Однако ранние исследования этого ископаемого вида показали, что эти птицы питались фильтром, подобно современным уткам. Эта интерпретация была основана на анатомии их клюва, а также на наличии пластинок на клюве. Однако более поздние исследования показали, что квадратная кость (кость черепа, критичная для движения челюсти) отличалась от современных фильтропитателей и препятствовала бы их возможности фильтропитания. Исследование Зонневельда и его коллег может предоставить миру доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что древние птицы питались не микроорганизмами в воде, как современные птицы-фильтраторы, такие как фламинго и некоторые утки, а добывали себе пищу на берегу.

