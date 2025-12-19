В Петербурге ученые проверили знания истории науки на всероссийском диктанте

В Санкт-Петербургском отделении Российской академии наук 6 февраля состоялся второй Всероссийский научный диктант, приуроченный ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля.
В этом году акция была посвящена Академии наук СССР. Задания диктанта охватывали ключевые этапы истории академической науки в стране. Вопросы касались деятельности известных ученых, среди которых физиологи Леон Орбели, Владимир Черниговский, Юрий Наточин, а также Николай Вавилов, создавший первый в мире генофонд культурных растений.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил значение мероприятия для города как научного центра. В диктанте приняли участие более 7 тысяч человек из разных регионов России. Более 20 участников дали правильные ответы на все вопросы.
По итогам акции всем участникам направлены электронные сертификаты.
Фото: Piter.TV
